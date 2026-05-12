L’attrice ha comunicato di aver dato il benvenuto al suo terzo bambino, condividendo con i follower i momenti iniziali con il neonato, nato dalla relazione con il fotografo. Ha anche spiegato di dormire poco, senza fornire ulteriori dettagli sulla nascita o sulla famiglia. La notizia è stata diffusa attraverso un post sui social, dove ha mostrato alcune immagini del nuovo arrivato.

Sienna Miller ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta, condividendo con emozione i primi giorni accanto al nuovo arrivato, nato dalla relazione con Oli Green. L’attrice, già madre di una bambina nata nel 2024 – il cui nome non è mai stato reso pubblico – e di Marlowe, avuta con l’ex compagno Tom Sturridge, ha raccontato con spontaneità la gioia e la stanchezza di questa nuova maternità. “È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto”, ha raccontato a E! News, senza però rivelare dettagli sul sesso o sul nome del bambino. Parole semplici, ma che descrivono perfettamente il turbine emotivo dei primi giorni da neomamma. “Mi sembra quasi impossibile mettere insieme delle frasi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dormo pochissimo” così Sienna Miller annuncia di essere di nuovo mamma

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