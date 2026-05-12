Dopo la svolta Le elegie di Ferruccio Busoni
Venerdì 15 maggio alle 16, nella Sala Galileo della Biblioteca, si svolgerà una conferenza-concerto dedicata a Ferruccio Busoni, compositore nato nel 1866 e scomparso nel 1924. L’evento proporrà un percorso musicale che ripercorre la vita e le opere di una figura di spicco tra Otto e Novecento, con un’attenzione particolare alla sua attività tra Italia e Germania. La serata offrirà un’occasione per conoscere meglio il suo contributo alla musica.
Venerdì 15 maggio alle 16 nella Sala Galileo della Biblioteca si terrà una conferenza-concerto dedicata a Ferruccio Busoni (1866-1924), un viaggio musicale nell’universo del compositore, figura cosmopolita, vissuto tra Italia e Germania, protagonista tra Otto e Novecento.Il pianista e musicologo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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