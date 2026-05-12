Dopo la svolta Le elegie di Ferruccio Busoni

Venerdì 15 maggio alle 16, nella Sala Galileo della Biblioteca, si svolgerà una conferenza-concerto dedicata a Ferruccio Busoni, compositore nato nel 1866 e scomparso nel 1924. L’evento proporrà un percorso musicale che ripercorre la vita e le opere di una figura di spicco tra Otto e Novecento, con un’attenzione particolare alla sua attività tra Italia e Germania. La serata offrirà un’occasione per conoscere meglio il suo contributo alla musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui