Donne e lavoro Cattolica | disparità salariali e minori opportunità di carriera

Una recente ricerca dell’Università Cattolica analizza la situazione delle donne nel mercato del lavoro italiano, evidenziando come spesso incontrino ostacoli nell’accesso alle opportunità e siano pagate meno rispetto ai colleghi uomini. Lo studio mette in luce anche come le donne abbiano meno possibilità di fare carriera, costrette a dimostrare il proprio valore in modo continuo. I dati raccolti forniscono una panoramica sui divari di genere presenti nel mondo lavorativo nazionale.

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