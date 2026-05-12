Donne e lavoro Cattolica | disparità salariali e minori opportunità di carriera

Da tv2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ricerca dell’Università Cattolica analizza la situazione delle donne nel mercato del lavoro italiano, evidenziando come spesso incontrino ostacoli nell’accesso alle opportunità e siano pagate meno rispetto ai colleghi uomini. Lo studio mette in luce anche come le donne abbiano meno possibilità di fare carriera, costrette a dimostrare il proprio valore in modo continuo. I dati raccolti forniscono una panoramica sui divari di genere presenti nel mondo lavorativo nazionale.

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Difficoltà di accesso al lavoro, disparità salariali e minori opportunità di carriera: una ricerca dell’Università Cattolica fotografa la condizione delle donne italiane, spesso costrette a dover dimostrare costantemente il proprio valore. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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