Caterina Balivo conferma in Rai e futuro da protagonista | La Volta Buona cresce spunta l’ipotesi Domenica In

Caterina Balivo sta per concludere il terzo anno alla guida di ‘La Volta Buona’, il programma pomeridiano trasmesso dalla Rai. La trasmissione ha visto una crescita costante nel corso delle stagioni, attirando un pubblico sempre più ampio e rafforzando la propria presenza nel palinsesto. In vista di future opportunità, si parla anche di un possibile passaggio a ‘Domenica In’, mentre la conduttrice conferma il suo legame con la rete pubblica.

Cresce stagione dopo stagione e si candida sempre più come uno dei volti centrali della Rai. Caterina Balivo si avvia a chiudere il terzo anno alla guida de ‘La Volta Buona’, il contenitore pomeridiano di Rai che ha saputo conquistare progressivamente pubblico e credibilità.Quando il format è.🔗 Leggi su Casertanews.it

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