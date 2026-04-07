Agenda Nord e agenda Sud DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi riguardanti le iniziative Agenda Nord e Agenda Sud. Sono stati pubblicati complessivamente 29 documenti pronti all’uso, accessibili tramite i rispettivi avvisi. Entrambi gli avvisi sono stati resi disponibili attraverso i canali ufficiali del Ministero e possono essere scaricati dai siti istituzionali. Le iniziative sono rivolte agli operatori interessati a partecipare alle attività previste nelle aree Nord e Sud del Paese.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Agenda Nord DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGAGiorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. Temi più discussi: Agenda Nord DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all'uso: dall'affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGA; Prorogati i termini per i progetti Agenda Sud e Nord; Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso; Una panoramica sulla gestione dei finanziamenti PN 2021-2027. PN Scuola e competenze, avvisi Agenda Sud e Agenda Nord: domande entro le ore 18 del 31 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’am ... orizzontescuola.it Prorogati i termini per i progetti Agenda Sud e NordIl Ministero dell'Istruzione ha esteso la scadenza per le candidature ai progetti Agenda Sud e Agenda Nord, offrendo alle scuole più tempo per organizzare le delibere e pianificare interventi educ ... italiaoggi.it Agenda Nord-Scuola Primaria Corso "A scuola di Coding Caccia alle uova...con il coding - facebook.com facebook Giorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. x.com