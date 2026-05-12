Divieto di dimora a Paternopoli per un 26enne | giudice convalida l' arresto difesa chiede perizia

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne è stato sottoposto a divieto di dimora a Paternopoli, un comune di circa duemila abitanti in Irpinia, dopo che il giudice ha convalidato l’arresto. La difesa ha presentato una richiesta di perizia, mentre il procedimento prosegue. La decisione è stata presa questa mattina, in una giornata che si svolge senza particolari eventi nel paese, situato nella valle del Calore.

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È una mattina come tante a Paternopoli, un comune di poco più di duemila abitanti nella valle del Calore, in Irpinia. I carabinieri della stazione locale stanno svolgendo un servizio di vigilanza nei pressi dell'abitazione di una donna. Non è la prima volta che si trovano lì. La donna è già stata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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