Divieti e modifiche in strada comunale Piana via Stradonetto e via Tavo per lavori
Dal 12 maggio al 5 giugno, alcune strade comunali di Pescara, tra cui Piana, Stradonetto e Tavo, saranno soggette a divieti e modifiche alla viabilità a causa di lavori in corso. La circolazione sarà regolamentata con restrizioni temporanee per consentire l’esecuzione degli interventi. I residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi durante questo periodo.
Dal 12 maggio al 5 giugno previsti divieti e modifiche alla viabiltià a Pescara in strada comunale Piana, via Stradonetto e via Tavo.L'ordinanza è stata emanata allo scopo di permettere lavori stradali per la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo 150 Kv San Donato-Marruccina.Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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