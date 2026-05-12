Divieti e modifiche in strada comunale Piana via Stradonetto e via Tavo per lavori

Dal 12 maggio al 5 giugno, alcune strade comunali di Pescara, tra cui Piana, Stradonetto e Tavo, saranno soggette a divieti e modifiche alla viabilità a causa di lavori in corso. La circolazione sarà regolamentata con restrizioni temporanee per consentire l’esecuzione degli interventi. I residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare eventuali percorsi alternativi durante questo periodo.

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