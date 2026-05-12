Disastro ambientale nell' Asi di Molfetta blitz della Guardia Costiera | nel mirino il Consorzio di Bari e il Comune

Nella zona industriale di Molfetta, la Guardia Costiera ha effettuato un intervento che ha portato all'apertura di un procedimento penale da parte della Procura di Trani. Sono stati contestati reati di disastro ambientale e scarico illecito di reflui industriali, coinvolgendo il Consorzio di Bari e il Comune. La vicenda riguarda un presunto danno ambientale nell’Area di Sviluppo Industriale della città.

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