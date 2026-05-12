Disastro ambientale nell' Asi di Molfetta blitz della Guardia Costiera | nel mirino il Consorzio di Bari e il Comune
Nella zona industriale di Molfetta, la Guardia Costiera ha effettuato un intervento che ha portato all'apertura di un procedimento penale da parte della Procura di Trani. Sono stati contestati reati di disastro ambientale e scarico illecito di reflui industriali, coinvolgendo il Consorzio di Bari e il Comune. La vicenda riguarda un presunto danno ambientale nell’Area di Sviluppo Industriale della città.
La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un procedimento penale per disastro ambientale e illecito scarico di reflui industriali nel comprensorio dell'Area di Sviluppo Industriale del Comune di Molfetta. Al centro dell'indagine, l'inquinamento chimico e l'alterazione fisica delle acque.🔗 Leggi su Baritoday.it
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