diMartedì stasera su La7 governo sotto pressione | cresce l’allarme bollette

Stasera su La7, diMartedì affronta la discussione sul governo alle prese con le tensioni nella maggioranza e l’aumento delle bollette. Giovanni Floris conduce un confronto in prima serata dedicato alla crisi energetica internazionale e ai rincari che colpiscono le famiglie italiane. La trasmissione si concentra sulle questioni legate ai costi dell’energia e alle ripercussioni sulla vita quotidiana, offrendo uno spazio per analizzare le diverse posizioni all’interno dell’esecutivo.

Giovanni Floris torna in prima serata con un confronto acceso sulle tensioni nella maggioranza, la crisi energetica internazionale e i rincari che pesano sulle famiglie italiane. Questa sera, martedì 12 maggio, torna in prima serata su La7 un nuovo appuntamento con diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris che analizzerà uno dei momenti più delicati della legislatura del governo guidato da Giorgia Meloni. Tra crisi interne alla maggioranza, tensioni internazionali e rincari energetici, la puntata promette un confronto acceso sui temi politici ed economici che stanno segnando queste settimane. Governo Meloni sotto esame: il centrodestra è davvero in difficoltà? Uno dei piatti forti della serata sarà il focus sul nuovo scandalo che sta colpendo i vertici del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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