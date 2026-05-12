In vista della partita contro il Genoa, l'allenatore del team sta valutando le scelte in attacco. L'attaccante americano, che aveva avuto un problema muscolare, è disponibile per la partita, mentre il francese ha mostrato buone cose entrando dalla panchina nell'ultima gara. La squadra si prepara a un impegno importante e il tecnico sta considerando diverse opzioni per comporre la formazione titolare.

I desideri proibiti di Modric, la ghigliottina del giudice sportivo, un rientro che potrebbe essere particolarmente importante. Max Allegri da oggi inizia a preparare la trasferta di Genova con vari nodi da sciogliere. E mai come questa volta occorrerà fare le scelte giuste: il Milan ha terminato i bonus, per essere sicuri matematicamente di partecipare alla prossima Champions non si può fare altro che vincere a Marassi e poi nell'ultima uscita stagionale, in casa col Cagliari. Le ammonizioni distribuite da Zufferli lungo la partita con l'Atalanta hanno colpito duro: tre gialli per tre giocatori che erano diffidati. E due di questi sono particolarmente importanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diavolo con obbligo di vittoria: Allegri pensa a Pulisic e Nkunku. Fofana torna titolare

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