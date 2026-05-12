Di Rosa torna nei quartieri con nuovi comizi | Noi ci siamo già stati

Il candidato sindaco ha annunciato nuove tappe della campagna elettorale nei quartieri della città, riprendendo i luoghi già visitati in passato. Le riunioni si svolgeranno nelle stesse zone dove si erano tenuti incontri con i cittadini nelle settimane precedenti. La decisione di tornare nei quartieri è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato nuove date di comizi elettorali nei quartieri della città, tornando nei luoghi già visitati durante le settimane di incontri e confronti con i cittadini. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Comune di Agrigento e alla Questura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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