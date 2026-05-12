Nella partita più recente, l’allenatore della squadra ha commentato i primi due quarti come privi di punti, prima di lodare la prestazione complessiva della squadra, definendola “straordinaria”. La partita si è caratterizzata per un cambio di ritmo, con momenti di difficoltà seguiti da una ripresa decisa, che ha portato alla vittoria finale. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, portando a casa il risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti Una partita dalle due facce, un’altalena di emozioni che alla fine premia il coraggio dell’ Avellino Basket. In una Gara 3 ad altissima tensione, i biancoverdi superano la Fortitudo Bologna, accorciano le distanze nella serie (2-1) e mantengono inviolato il parquet del Del Mauro. Una vittoria nata negli spogliatoi, durante l’intervallo, quando il coach Gennaro Di Carlo ha scosso i suoi dopo una prima metà di gara incolore. “Abbiamo giocato due partite in una partita”, ha esordito il tecnico in sala stampa, non nascondendo l’insoddisfazione per l’approccio iniziale. “Nei primi due quarti non abbiamo fatto nulla, non abbiamo neanche provato a combattere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo non fa sconti: “Primi due quarti nulli, poi siamo stati straordinari”

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