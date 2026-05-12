Design bando per borse di studio | candidature fino al 30 giugno

Sono aperte le candidature per la nuova edizione delle borse di studio dedicate a Vanni Pasca. La scadenza per presentare le domande è fissata al 30 giugno. Questa iniziativa si rivolge a giovani studiosi e ricercatori interessati ad approfondire aspetti legati alla cultura del progetto e alla storia del design. Le borse di studio rappresentano un’opportunità per chi desidera approfondire queste tematiche attraverso un percorso di ricerca specifico.

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Sono aperte le candidature per la nuova edizione delle borse di studio intitolate a Vanni Pasca, un’importante opportunità per giovani studiosi e ricercatori i nteressati ad approfondire la cultura del progetto e la storia del design. Promossa da ADI e Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dell’Archivio Vanni Pasca e di stimolare nuove ricerche capaci di sviluppare e interpretare il pensiero critico di una delle figure più autorevoli del design italiano. Le borse offrono ai candidati selezionati la possibilità di intraprendere un percorso di studio qualificato, contribuendo attivamente alla conoscenza e alla diffusione della cultura del design.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borse di studio per vittime di terrorismo e criminalità, bando 2026: domande entro il 30 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. Borse di studio. Al via il bando per i "Voucher"Sono aperte le domande per richiedere il "Voucher Io Studio 2025/2026", la borsa di studio promossa dal ministero dell’Istruzione e del Made in Italy... Argomenti più discussi: Design, al via bando per borse di studio intitolate a Vanni Pasca; Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio; Tutti i concorsi moda del 2026, le borse di studio e le iniziative da conoscere come il nuovo ciclo di incontri IED Firenze; Borse di studio, in Basilicata oltre 2.200 domande per il 2025/2026. raccomandazioni per borse da lavoro e lavoro a maglia? (per favore non amazon) reddit Borse di studio per l'università: pubblicato il bando per il 2025-26È online il bando che mette a disposizione, per l’anno accademico 202-26, borse di studio, servizi alloggiativi e contributi riservati agli studenti universitari. I benefici saranno assegnati in base ... romatoday.it