Un nuovo libro ricostruisce le origini del Canto del Maggio, una tradizione radicata nel tempo a Civitella Marittima. Tra le pagine si trova una frase del 1672 che ricorda una donazione di nove lire per la partecipazione al canto. Questa testimonianza permette di risalire a un periodo ancora più antico rispetto a quanto si pensasse finora, offrendo uno sguardo sulla lunga storia di questa usanza.

"Carità fatta per il Cantar Maggio, lire 9". Una frase che, per quanto importante, probabilmente non rende giustizia fino in fondo per datare in un periodo ancora più remoto la nascita del Canto del Maggio a Civitella Marittima. La frase sta scritta in un registro delle entrate e delle uscite della Compagnia del Rosario (volume conservato nell’Archivio arcivescovile di Siena) e porta la data del 1672, anno in cui per la prima volta il registro fu istituito. Ma la Compagnia esisteva da molto prima e viene facile pensare che già in precedenza il cantar del Maggio fosse praticato, convinzione sorretta dal cospicuo obolo (9 lire nel 1672 non erano certo una somma trascurabile) che questa pratica – documenti ‘fiscali’ alla mano – era in grado di garantire alle casse della Confraternita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dentro la storia delle tradizioni ’Il Canto del Maggio’ in un libro. Partendo dalle ’lire 9’ del 1672

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