Ousmane Dembélé è stato riconosciuto come il miglior giocatore in Ligue 1 per la seconda volta, nonostante abbia disputato soltanto nove partite nella stagione. Il premio è stato assegnato in occasione di una cerimonia ufficiale, dove sono stati premiati i migliori talenti del campionato francese. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sulla sua prestazione limitata ma comunque significativa.

"> Ousmane Dembélé: Giocatore dell’Anno in Ligue 1 per la Seconda Volta. Ousmane Dembélé, il talentuoso attaccante francese, ha ricevuto il titolo di miglior giocatore della Ligue 1 per la seconda stagione consecutiva. Nonostante una campagna 2022-2023 caratterizzata da infortuni e da un numero limitato di presenze, la sua eccellenza si è fatta comunque notare. Ousmane ha dimostrato di essere un’icona nel suo club e nel campionato francese, con le sue prestazioni che continuano a impressionare gli appassionati di calcio. Un Anno di Sfide e Successi. La stagione di Dembélé è stata segnata da difficoltà legate a infortuni, che hanno limitato il suo impiego in campo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dembélé premiato come il migliore in Ligue 1 nonostante solo nove partite giocate.

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