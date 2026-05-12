I lavoratori di Dema esprimono preoccupazione per il futuro dell'azienda, sottolineando una forte sfiducia nei confronti della proprietà. La Fiom-Cgil Napoli ha confermato questa posizione, evidenziando lo stato di insicurezza tra i dipendenti. La questione riguarda principalmente le prospettive occupazionali e le decisioni dell’azienda che, secondo i lavoratori, hanno generato incertezza e timori tra il personale.

Fiom-Cgil Napoli su Dema: “Profonda preoccupazione e sfiducia dei lavoratori nei confronti della proprietà”. Napoli. «Ad un anno esatto dall’acquisizione di Dema da parte del Gruppo Adler, un gruppo di lavoratori ha effettuato un questionario anonimo per conoscere l’opinione delle lavoratrici e dei lavoratori del sito di Somma Vesuviana sulla nuova gestione. Il questionario, a cui hanno risposto 138 dipendenti su una forza lavoro di 189 addetti, è composto da cinque domande e di queste, tre riguardano le valutazioni delle azioni poste in essere dalla nuova proprietà per rilanciare il Gruppo Dema ed il sito di Somma Vesuviana. Le tre risposte evidenziano una diffusa e profonda preoccupazione e sfiducia nei confronti della proprietà».🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Dema, i lavoratori: “Preoccupati per il futuro”

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