Delorenzi | Non tornerò al lavoro in Comune

Nella serata di ieri, il centrodestra di Cervia ha organizzato un incontro al Caffè della Rotonda di Milano Marittima. Alla riunione hanno partecipato il candidato sindaco Marco Delorenzi, i sostenitori e alcuni cittadini. Delorenzi, che riceve il supporto di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il Nord, ha annunciato di non voler tornare a lavorare nel Comune.

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Il centrodestra cervese ha riunito, al Caffè della Rotonda di Milano Marittima, candidati, sostenitori e cittadini per un appuntamento con il candidato sindaco Marco Delorenzi, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il Nord. Al centro degli interventi la necessità di un cambio di passo per Cervia, Milano Marittima e per tutte le frazioni. Delorenzi ha spiegato la propria scelta di candidarsi partendo dalla sua esperienza tecnica all’interno della macchina comunale. "Mi è stato chiesto di entrare in politica perché ci sono problemi che non si riescono a risolvere", ha spiegato, sottolineando di aver scelto di mettersi in aspettativa non retribuita per dedicarsi completamente alla campagna elettorale: "Comunque vada – ha detto – considero terminata la mia esperienza lavorativa in Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delorenzi: "Non tornerò al lavoro in Comune" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio al porto, il candidato sindaco Delorenzi: "Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte"“Esprimo la mia più sincera solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel grave incendio che questa mattina, intorno alle ore 5:30, ha...