De Cristofaro a podio anche in Molise

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver partecipato al primo round del Campionato Italiano Assoluto Slalom, Michele De Cristofaro ha ottenuto una vittoria di classe S4 e si è piazzato secondo nella classifica generale SS durante lo Slalom del Molise. Ha concluso le prove con due risultati positivi, confermando la sua presenza in gara e la costanza delle sue prestazioni in questa stagione.

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Due su due e, dopo il rocambolesco round d'apertura del Campionato Italiano Assoluto Slalom, Michele De Cristofaro si è ripetuto, centrando la vittoria di classe S4 ed il secondo gradino del podio SS in occasione dello Slalom del Molise. Un passo costante, quello del pilota di Manfredonia sulla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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