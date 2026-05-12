Davide Ancelotti ha annunciato la sua candidatura per il ruolo di allenatore del Milan, in seguito all'addio di Allegri. La scelta del tecnico viene ora valutata dalla società, che dovrà decidere se affidarsi a un professionista già pronto o considerare un possibile favorito tra i candidati. La candidatura di Ancelotti si inserisce in un momento di transizione per il club, che cerca una guida stabile per la prossima stagione.

"Allenerei il Milan e mi sento pronto". Una frase sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport', che ha acceso il battito tra i tifosi rossoneri. Davide Ancelotti si candida per la panchina che fu di papà Carlo. Per i tifosi è un colpo al cuore: impossibile non pensare alle Champions del 2003 e del 2007. Ma siamo sicuri che basti il DNA per risollevare il Milan? Tra il ricordo di un passato glorioso e il futuro di una panchina che scotta, c'è di mezzo un abisso chiamato esperienza. Classe 1989, Davide è un uomo che respira calcio da quando è nato. Che sarebbe diventato un allenatore lo si poteva intuire da quando, a soli vent'anni, si ritira dal calcio giocato per mettersi a studiare tattica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Davide Ancelotti si candida per il post Allegri: solo raccomandato o un tecnico già pronto per il Milan?

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