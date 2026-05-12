Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore italiano e attuale vice allenatore della nazionale brasiliana, è stato ospite di un podcast della Gazzetta dello Sport. Prima di partecipare ai Mondiali del 2026 con la nazionale brasiliana, ha commentato l’importanza di allenare i rigori, affermando che non sono una questione di fortuna ma di preparazione.

Il figlio di Carlo Ancelotti, Davide, è stato ospite al podcast della Gazzetta dello Sport, prima di seguire suo padre ct del Brasile nell’avventura dei Mondiali 2026 dove è il vice. Ieri è stato annunciato l’elenco dei 55 pre-convocati della Seleçao, dove è presente anche Neymar, che ha ancora una speranza per rientrare tra i convocati del torneo. Le parole di Davide Ancelotti. Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002 e negli ultimi anni non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale; c’è dunque pressione sull’ex tecnico del Real Madrid, che avrà il compito di riuscire a fare meglio: “ Chi fa questo lavoro ama avere la pressione addosso, anzi hai la fortuna di averla addosso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davide Ancelotti: “I rigori non sono una lotteria, vanno allenati”

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