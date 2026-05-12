Sabato sera, davanti a una partita trasmessa in tv, il presidente di Stellantis ha partecipato a un raduno degli Juve Club a Taormina, accompagnato dai tifosi bianconeri. Durante l’evento, ha commentato l’inizio della prossima stagione, sottolineando la necessità di partire con una squadra già consolidata. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati presenti, che hanno seguito con interesse le sue parole.

Cinquecentosessantuno è il numero giusto: indica i club bianconeri in giro per il mondo. Trecento, poco più, sono quelli che hanno risposto presente alla chiamata di Taormina o, meglio, Giardini Naxos dove un capitano non giocatore li ha salutati, ringraziati e rassicurati su ciò che sarà la Juventus dell’immediato futuro. John Elkann è sceso in Sicilia come il primo dei tifosi juventini e, come tale, si è messo davanti al maxischermo per sobbalzare dopo dodici secondi al gol di Vlahovic in Via del Mare: davanti al maxischermo insieme a chi alimenta la sua passione dalla Spagna agli Stati Uniti, dalla Cina al Venezuela. Gol di Dusan, tre punti e palla al centro: l’ingegnere con la responsabilità del club sulle spalle è là, in mezzo alla "sua" gente, una presenza che dà il senso di un rinnovato impegno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davanti alla tv con i tifosi: il "nuovo" Elkann nel cuore del mondo bianconero

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