Boga sempre più cuore bianconero | il messaggio social dopo il gol al Pisa accende i tifosi della Juventus! – FOTO

Dopo il gol contro il Pisa, Boga ha condiviso un messaggio sui social, suscitando entusiasmo tra i tifosi della Juventus. La sua esultanza è stata accompagnata da una foto e un messaggio che ha alimentato l’attenzione sull’attaccante. La vittoria casalinga è stata commentata dall’atleta, che ha espresso entusiasmo per le prossime sfide. La presenza di Boga nel match ha attirato l’interesse del pubblico.

Boga esulta sui social dopo il pesantissimo trionfo casalingo e carica l’intero ambiente in vista dei prossimi difficili impegni. La Juventus ha archiviato la sfida casalinga disputata all’Allianz Stadium con una prestazione corale molto positiva. La partita di campionato si è conclusa con il perentorio risultato di 4-0, una vittoria fondamentale che rilancia prepotentemente le altissime ambizioni di vertice. Tra i volti più sorridenti al termine del confronto c’è sicuramente quello di Boga. Pur essendo subentrato dalla panchina a gara in corso, ha saputo lasciare un marchio indelebile sull’incontro, siglando la quarta e ultima rete che ha mandato in visibilio tutto il pubblico presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga sempre più cuore bianconero: il messaggio social dopo il gol al Pisa accende i tifosi della Juventus! – FOTO Conceicao cuore bianconero: il messaggio social dopo il rocambolesco 3-2 di San Siro scatena i tifosi della Juve – FOTOKoopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. Boga orgoglioso dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus: il messaggio sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Jeremie Boga orgoglioso dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus, messo a segno ieri sera contro la Roma: ecco... Contenuti utili per approfondire Boga sempre più cuore bianconero il.... Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Pisilli ha cuore, Boga entra bene, bocciato ancora David; Juve David è sempre più un caso Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti; Cuore Juve Rugani che disastri! Ma Chivu ha la sindrome dell' accerchiamento?. Boga sempre più centrale nel progetto Juve: riscatto confermato e nuovo contratto fino al 2029, tutti i dettagli dell’operazioneBoga sempre più centrale nel progetto Juve: riscatto confermato e nuovo contratto fino al 2029, tutti i dettagli dell’operazione La scommessa invernale della Juventus si è trasformata in una solida ce ... calcionews24.com Pagina 3 | Liberazione Yildiz, Thuram come Spalletti, Boga ora sogna davvero: le dichiarazioni JuveVittoria netta per la Vecchia Signora, che supera il Pisa con quattro reti nel secondo tempo: tutte le parole dei protagonisti bianconeri al termine della partita ... tuttosport.com JUVE-PISA 4-0| LIVE REACTION Quando hai pronosticato il poker della Juve e Boga ti segna all'ultimo secondo Video completo canale YouTube @ClaudioZulianiOfficial #livereaction #7gold #DirettaStadio #juventus x.com Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscatto. Sarebbe la scelta giusta Su Boga, infatti, insistevano numerosi dubbi: di natura atletica, soprattutto, considerati i diversi infortuni muscolari subiti in carriera e, soprattutto, il fatto ch - facebook.com facebook