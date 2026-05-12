I Marvel Studios hanno svelato una nuova immagine in anteprima che anticipa la nuova veste del personaggio, dopo gli eventi del finale della seconda stagione e in preparazione della prossima Marvel Television ha diffuso in rete un nuovo poster della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, che è in realtà sia un'anticipazione della terza stagione sia un rimando all'indimenticabile finale della scorsa settimana. Dopo aver rivelato la sua identità segreta in tribunale, Matt Murdock si trova ora dietro le sbarre a scontare la pena. I fan dei fumetti avranno già un'idea di come andranno le cose, ma ci aspettiamo comunque che la serie si discosti in una certa misura dai fumetti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3, il "nuovo look" di Matt Murdock svelato ufficialmente

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Daredevil: Born Again Season 3: Planning To Begin Filming Really Soon, Filming Schedule Revealed

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