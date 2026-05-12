Dalle macerie di Gaza alle aule della Statale | l' ultimo gruppo di studenti atterra a Milano
Un nuovo gruppo di studenti palestinesi provenienti da Gaza è arrivato a Milano per proseguire gli studi presso l’università statale. Dopo le difficoltà causate dal conflitto, gli studenti sono stati accolti nelle aule universitarie, consentendo loro di continuare il percorso accademico interrotto. L’ultimo arrivo si aggiunge a una serie di trasferimenti di studenti che si sono svolti negli ultimi tempi.
L’università statale di Milano accoglierà l'ultimo gruppo di studenti palestinesi provenienti da Gaza, permettendo loro di proseguire gli studi interrotti a causa del conflitto. Si tratta di dieci giovani che atterreranno all’aeroporto di Malpensa nel primo pomeriggio di mercoledì 13 maggio.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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