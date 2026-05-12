Dalla Toscana all' Estremadura | come le province possono salvare l' Europa rurale

Dalla Toscana all'Estremadura, si discute su come le province possano contribuire a sostenere le aree rurali in Europa. La questione riguarda il futuro di queste zone di fronte a crisi economiche, mutamenti sociali e calo demografico. A Bruxelles e nei territori si affrontano le sfide legate allo sviluppo locale, cercando soluzioni pratiche per mantenere vive le comunità rurali.

Come garantire un futuro alle aree rurali europee in un contesto segnato da crisi, trasformazioni economiche e cambiamenti demografici? È questa una delle domande più urgenti che oggi attraversa il dibattito a Bruxelles e nei territori dell'Unione quando si parla di sviluppo locale.Nonostante i.🔗 Leggi su Today.it

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