Lavoro la Toscana frena | meno assunzioni e più cassa integrazione Firenze tra le province in calo
Il mercato del lavoro in Toscana nel 2025 mostra segnali di rallentamento, con una diminuzione delle assunzioni e un aumento della cassa integrazione. La regione si distingue per un calo delle attività occupazionali nelle province, tra cui Firenze. Nonostante una crescita ancora in corso, i dati indicano un quadro caratterizzato da contrazioni significative rispetto agli anni precedenti. I numeri diffusi dall’ultimo report evidenziano una fase di difficoltà crescente per il mercato del lavoro locale.
Una crescita che continua, ma con il fiato corto. È questa l’immagine che emerge dall’ultimo report Irpet sul mercato del lavoro in Toscana, un quadro che racconta un 2025 fatto di rallentamenti, contrazioni e segnali di difficoltà che iniziano a diventare importanti.Il dato più evidente riguarda.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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