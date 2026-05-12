Nel 2024, in Toscana, sono stati segnalati 9.548 casi di quarantadue malattie infettive diverse, tra cui malaria e dengue. In totale, sono stati riscontrati circa 10.000 casi considerando anche altre patologie. La regione ha visto un calo dei casi di Covid rispetto agli anni precedenti, mentre malattie come la malaria e la dengue continuano a rappresentare un problema di salute pubblica.

Quarantadue malattie infettive che, in tutta la Toscana, solo nel 2024 hanno fatto registrare 9.548 casi. Le stesse che, dal 2013 al 2022 hanno causato 667 decessi. Molte sono di origine batterica, ma altre proprio come le infezioni da Hantavirus, hanno origine virale. È questa la panoramica mappata dall’Ars, l’agenzia regionale di sanità toscana che, ogni anno, monitora situazione epidemiologica dei casi di malattia infettiva in tutta la Regione. Ogni malattia ha un nome e un cognome: dal morbillo alla malaria. Quella con più malati registrati nel 2024 è la scarlattina con 1.763 casi (di cui il 50% nell’Asl Centro), in crescita rispetto agli ultimi 10 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla malaria alla dengue. In un anno 10mila casi. E il Covid? In discesa

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