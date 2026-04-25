La malaria esiste anche a Ferrara | quanti casi vengono diagnosticati nell' arco di un anno

A Ferrara, la malaria è presente e vengono diagnosticati diversi casi ogni anno. Il 25 aprile si celebra la Giornata mondiale contro la malaria, un evento a cui partecipano anche le aziende sanitarie locali. I professionisti dei servizi dedicati si impegnano quotidianamente nel monitoraggio e nella gestione di questa malattia. La ricorrenza invita a riflettere sull’attività di prevenzione e cura svolta nella zona.

Il 25 aprile di ogni anno ricorre la ‘Giornata mondiale contro la malaria’. Anche le Aziende sanitarie ferraresi aderiscono alla ricorrenza attraverso il lavoro svolto dai professionisti dei servizi dedicati. Nella provincia di Ferrara vengono solitamente diagnosticati, nell’arco di un anno, tra.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Malaria in Italia: 800 casi all’anno tra rischi e nuove scoperte? Cosa sapere L'ISS registra circa 800 casi annui di malaria importata in Italia. Loredana Ferrara uccisa in strada a coltellate: quanti femminicidi ci sono stati quest'anno in Italia?Erano entrambi podisti e i giornali locali avevano spesso riportato i loro risultati nella corsa. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La malaria esiste anche a Ferrara: quanti casi vengono diagnosticati nell'arco di un anno; Giornata mondiale contro la malaria: a Ferrara fino a 13 casi l’anno. Sintomi della malaria: come riconoscerli, cosa fare e come proteggersiCome proteggersi dalla malaria? Scopri i sintomi della malaria, come si trasmette, dove è diffusa e cosa fare prima, durante e dopo un viaggio in zone a rischio. medicitalia.it