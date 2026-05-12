Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia convegno con Ascani

Mercoledì 13 maggio, alle ore 11, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio un convegno intitolato “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”. L’evento vede la partecipazione di una rappresentante del governo e si concentrerà sulla storia delle donne e delle loro battaglie legislative nel paese. La discussione si concentrerà sui principali passaggi legislativi e sui diritti conquistati nel tempo.

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ROMA - Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia". Saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Intervengono Giuseppe Gargani, Livia Turco, Flavia Piccoli Nardelli, Anna Maria Carloni, Fiorenza Taricone e Nastassja Habdank. Modera Giorgio Zanchini. L'appuntamento, che si colloca nell'ambito delle iniziative per la celebrazione degli 80 anni dell'elezione dell'Assemblea Costituente, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, convegno con Ascani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Preziose come l’acqua”: convegno sulle donne che hanno cambiato l’artePisa, 9 marzo 2026 – L’appuntamento con le donne che hanno cambiato l’arte è stato organizzato da Pacini Editore nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Argomenti più discussi: 80 anni fa il diritto di voto alle donne italiane - I diritti umani e i diritti delle donne nel sistema delle Nazioni Unite; Il primo voto – 80anni dal giorno in cui l’Italia cambiò voce; ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO; 18 maggio: in un convegno raffronto tra elezioni in Italia e Austria. Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, convegno con Ascani x.com Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, convegno con AscaniROMA - Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno Dal diritto di voto alle leggi ... lopinionista.it