Da Cernusco a New York Torna la Mezza Maratona Tra sport e solidarietà

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mezza Maratona del Naviglio torna per la sua 29esima edizione, coinvolgendo corridori da diverse città, tra cui Cernusco e New York. La competizione si svolge lungo il percorso che segue il canale, offrendo un'occasione di sport e solidarietà. La manifestazione, che unisce appassionati di corsa di varie provenienze, si propone di celebrare l’evento attraverso un percorso che simbolicamente collega il territorio locale alla Grande Mela.

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Da Cernusco a New York il passo è lungo, ma qui può bastare una pettorina. La Mezza Maratona del Naviglio torna per la sua 29esima edizione e rilancia la sfida più affascinante di sempre: correre lungo il canale per arrivare, idealmente, fino alla Grande Mela. In palio, infatti, non solo medaglie e tempi da cronometro, ma anche un biglietto aereo andata e ritorno per partecipare alla celebre corsa di New York, estratto tra tutti i partecipanti. Il conto alla rovescia è già avviato per domenica 17, quando il centro sportivo “Ermanno Zacchetti“ diventerà il cuore pulsante di una delle manifestazioni sportive e solidali più radicate della Martesana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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new york da cernusco a newDa Cernusco a New York. Torna la Mezza Maratona. Tra sport e solidarietàLa 29ª edizione della corsa che mette in palio un biglietto per la Grande Mela. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza a progetti sul territorio. ilgiorno.it

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