Da Carnevali al gruppo Aumai | così è crollato l' impero di Wenxu Sandro Chen

In vetrina un vestito succinto da donna color rosa. Poco più in là, tavoli da giardino, ombrelloni e scaffali pieni di oggetti di ogni tipo. Al centro commerciale Campo Grande di Brescia il negozio Aumai sembra pronto ad accogliere clienti come in un normale pomeriggio di shopping. Ma c’è un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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