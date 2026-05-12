Cybersicurezza Petricca su direttiva NIS2 | Per ad responsabili di incidenti obbligo di formazione
Le aziende italiane si stanno confrontando con una nuova normativa in ambito di cybersicurezza, legata alla direttiva NIS2, che introduce obblighi di formazione per i responsabili di incidenti. La norma mira a rafforzare la gestione delle minacce informatiche, richiedendo un adeguamento delle procedure e delle competenze interne. Questa trasformazione normativa interessa settori diversi e comporta un aggiornamento delle pratiche di sicurezza digitale.
Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Le aziende italiane si trovano di fronte a una rivoluzione normativa che sta ridefinendo completamente il concetto di responsabilità in materia di cybersecurity. Con l'entrata in vigore della direttiva NIS2, migliaia di imprese scoprono che i loro amministratori delegati, sindaci e vertici aziendali sono ora personalmente e direttamente responsabili degli incidenti informatici, con l'obbligo tassativo di notificare qualsiasi violazione entro 72 ore alle autorità competenti. Secondo i dati più recenti, nel 2023 l'Italia ha investito 29,4 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando un incremento del 7,7% rispetto all'anno precedente, mentre per il 2025 si è verificato un boom nelle certificazioni di credito d'imposta con 6577 progetti registrati.🔗 Leggi su Iltempo.it
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