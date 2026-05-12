Le aziende italiane si stanno confrontando con una nuova normativa in ambito di cybersicurezza, legata alla direttiva NIS2, che introduce obblighi di formazione per i responsabili di incidenti. La norma mira a rafforzare la gestione delle minacce informatiche, richiedendo un adeguamento delle procedure e delle competenze interne. Questa trasformazione normativa interessa settori diversi e comporta un aggiornamento delle pratiche di sicurezza digitale.

Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Le aziende italiane si trovano di fronte a una rivoluzione normativa che sta ridefinendo completamente il concetto di responsabilità in materia di cybersecurity. Con l'entrata in vigore della direttiva NIS2, migliaia di imprese scoprono che i loro amministratori delegati, sindaci e vertici aziendali sono ora personalmente e direttamente responsabili degli incidenti informatici, con l'obbligo tassativo di notificare qualsiasi violazione entro 72 ore alle autorità competenti. Secondo i dati più recenti, nel 2023 l'Italia ha investito 29,4 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando un incremento del 7,7% rispetto all'anno precedente, mentre per il 2025 si è verificato un boom nelle certificazioni di credito d'imposta con 6577 progetti registrati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza, Petricca su direttiva NIS2: "Per ad responsabili di incidenti obbligo di formazione"

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