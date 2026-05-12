? Domande chiave Come possono le false accuse online portare un giovane al suicidio?. Perché il padre della vittima denuncia l'assenza di leggi efficaci?. Quanto denaro è stato raccolto per portare il film ai festival?. Come coinvolgeranno psicologi e professionisti migliaia di studenti nelle scuole?.? In Breve Crowdfunding ha raccolto 16 mila euro con obiettivo 20 mila entro il 12 giugno.. Il regista Valerio Lo Muzio e l'attore Haroun Fall guidano la produzione.. Il corto raggiungerà 30 istituti scolastici coinvolgendo oltre 6 mila studenti italiani.. Matteo Plicchi denuncia la mancanza di tutele legali contro le aggressioni digitali.. A Bologna, questa mattina, il sindaco Matteo Lepore ha partecipato alla presentazione del cortometraggio Vincent presso il Comune, un progetto nato per denunciare la violenza del cyberbullismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberbullismo: nasce il corto Vincent per onorare il giovane scomparso

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