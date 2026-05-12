Curling junior | l’Asia conquista il ghiaccio a Edmonton
A Edmonton, le squadre giovanili di curling provenienti dall’Asia stanno ottenendo risultati notevoli, entrando in evidenza nelle competizioni internazionali. Le nazioni asiatiche stanno migliorando le loro posizioni nelle classifiche mondiali sia nel curling femminile che in quello maschile. La presenza di atleti asiatici sui campi di gara sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, portando a un rinnovamento delle strategie e delle tattiche adottate nelle competizioni.
? Punti chiave Come influenzerà la nuova potenza fisica asiatica la tattica europea?. Quali nazioni asiatiche stanno scalando le classifiche del curling femminile?. Perché il modello di allenamento orientale mette in crisi l'Occidente?. Chi riuscirà a fermare l'avanzata dei team giapponesi e coreani?.? In Breve Giappone vince doppio misto con Yuina Miura e Kaito Fujii a Edmonton.. Corea del Sud batte Svezia nel femminile, Cina conquista il terzo posto.. USA trionfano nel maschile, l'Italia raggiunge la semifinale del torneo.. Ranking femminile vede cinque squadre giapponesi e quattro coreane tra le prime 25.. Due titoli su tre nei Mondiali junior di curling sono finiti nelle mani di nazioni asiatiche a Edmonton, segnando uno spartiacque netto per la disciplina.🔗 Leggi su Ameve.eu
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