Curling junior | l’Asia conquista il ghiaccio a Edmonton

A Edmonton, le squadre giovanili di curling provenienti dall’Asia stanno ottenendo risultati notevoli, entrando in evidenza nelle competizioni internazionali. Le nazioni asiatiche stanno migliorando le loro posizioni nelle classifiche mondiali sia nel curling femminile che in quello maschile. La presenza di atleti asiatici sui campi di gara sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, portando a un rinnovamento delle strategie e delle tattiche adottate nelle competizioni.

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