Curling il futuro è in Asia? Il dato legato ai Mondiali junior e al ranking Le ragazze asiatiche sempre più forti

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del curling, un dettaglio spesso trascurato riguarda la crescita delle squadre asiatiche, in particolare nel settore femminile. Nei recenti Mondiali junior e nel ranking internazionale si nota un miglioramento costante delle prestazioni di queste nazionali, che si avvicinano sempre più alle tradizionali potenze europee e nordamericane. La tendenza sembra indicare un cambiamento nei livelli di competitività e nelle dinamiche di questa disciplina.

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C’è un dato riguardo al curling passato completamente inosservato, ma che merita di essere sottolineato. Si tratta di un’analisi sui fatti verificatisi a livello giovanile, i quali sono però lo specchio di quanto si sta verificando in campo senior, ossia la prepotente ascesa del continente asiatico e il contestuale aumento della concorrenza internazionale, con tutti gli annessi e connessi legati alla competitività europea. Nei giorni scorsi, a Edmonton, si sono disputati i Mondiali junior di doppio misto. Li ha vinti il Giappone composto da Yuina MiuraKaito Fujii, che in finale ha sconfitto il Canada. Bronzo alla Scozia, quarta la Danimarca....🔗 Leggi su Oasport.it

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