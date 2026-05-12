Credito d’imposta cinema 2024-2025 | domande al via

Dal 5 maggio 2026 è possibile inviare le richieste per il credito d’imposta cinema per gli anni 2024 e 2025 attraverso la piattaforma telematica DGCOL del Ministero della Cultura, che è stata aggiornata in quella data. La procedura online permette di presentare le domande e di accedere alle nuove modalità di gestione del beneficio. Le istruzioni ufficiali sono state pubblicate sul sito del Ministero, con dettagli sulle scadenze e i requisiti necessari.

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Dal 5 maggio 2026 la piattaforma telematica DGCOL del Ministero della Cultura è stata aggiornata per consentire l’invio delle domande definitive del credito d’imposta cinema, l’agevolazione per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, con riguardo alle spese sostenute nel biennio 2024-2025. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Credito d’imposta cinema: apertura delle domande definitive. Quali sono i crediti di imposta interessati?. Credito d’imposta cinema: domanda preventiva e definitiva. Credito d’imposta cinema per produzione nazionale. Credito d’imposta cinema per produzione opere straniere. Credito d’imposta cinema: apertura delle domande definitive.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Credito d’imposta cinema 2024-2025: domande al via ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zls Venezia-Rovigo, 5,6 milioni di credito d'imposta nel 2025Si è riunito oggi a Venezia il comitato di indirizzo della ZLS (zona logistica semplificata) Bluegate Porto di Venezia-Rodigino, alla presenza... Transizione 5.0, dal Governo 1,5 miliardi per le imprese e credito d’imposta al 90%Dopo giorni di nervosismo tra imprese e Governo, il braccio di ferro sulla Transizione 5. Temi più discussi: Tax credit cinema: al via le domande per il biennio 2024-2025; Tax credit cinema: aperta la sessione per la presentazione delle richieste definitive di credito di imposta; Credito d’imposta cinema 2024-2025: domande al via; Tax Credit Cinema 2024-2025: Domande Definitive Aperte dal 5 Maggio. Il Fondo per il cinema 2026 ha incrementato la dotazione annua del credito d’imposta per le produzioni, anche quelle internazionali: aiuti ad altri flop come Without blood di Angelina Jolie o The Palace di Roman Polanski. di @peggy979 x.com Nuovo Thread dei Progetti - Settimana del 07 Maggio 2026 - reddit.com reddit Borgonzoni, 'revocati 66 milioni di credito di imposta'La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha firmato la revoca di 66 milioni di euro di credito d'imposta precedentemente concessi a produzioni cinematografiche al ... ansa.it Crediti d'imposta per cinema e audiovisivo: il Tar sospende il decreto d'agosto del ministero della CulturaNelle intenzioni del ministero della Cultura avrebbe dovuto essere la soluzione (o una delle soluzioni possibili) alla crisi del sistema audiovisivo. Ma il ricorso al tax credit, misura di ... roma.corriere.it