Durante le campagne elettorali, si osservano molte strategie per conquistare voti, tra cui l’utilizzo di spazi naturali come boschetti per raccogliere preferenze. Le attività includono stretti di mano, selfie, distribuzione di volantini e promesse. In alcuni casi, vengono anche trovati voti “immaginari” tra le foglie secche, segno di pratiche che vanno oltre il semplice contatto diretto con gli elettori.

AREZZO – In campagna elettorale, si sa, si raccatta di tutto: strette di mano, promesse, selfie, santini, pacche sulle spalle e, quando va male, pure voti immaginari tra le foglie secche. L’ultima trovata arriva da Facebook, dove Alessandro Beatrice, candidato nella lista civica a sostegno di Marcello Comanducci sindaco, ha pubblicato una gag che vorrebbe essere spiritosa. Magari per qualcuno lo è davvero, perché l’umorismo è soggettivo: c’è chi ride con Totò, chi con Benigni e chi con due tizi nel boschetto che raccattano volantini elettorali come cercatori di funghi dopo la pioggia. Nel video si vedono due personaggi con il volto travisato da foto di candidati di schieramenti diversi: uno con il volto di Vincenzo Ceccarelli, l’altro con quello diMarco Donati.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cosa non si fa per “raccattare” voti: anche il boschetto diventa seggio

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ma questa cosa che adriana è dovuta andare a raccattare antonella sennò quest’ultima si faceva squalificare sksksksksk cosa non è questa edizione #gfvip x.com