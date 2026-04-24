Corsa in montagna | a Sondalo tornano la 4 Passi e la Mini 4 passi

A Sondalo si avvicina una delle manifestazioni più attese della stagione primaverile, con due corse in montagna che si disputano nel fine settimana. La “4 Passi in Casa Nostra” torna per la sua diciannovesima edizione, riproposta quest’anno nella versione trail. La gara si svolgerà sabato 9 maggio 2026, attirando appassionati di corsa in montagna provenienti dalla zona e oltre.

Sondalo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva in Alta Valtellina: sabato 9 maggio 2026 torna la “4 Passi in Casa Nostra”, giunta alla XIX edizione, quest’anno nuovamente proposta nella sua affascinante versione trail.Organizzata dall’Atletica Alta.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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