Il Bologna gela il Maradona | Rowe firma il 3-2 al 90' e rinvia la festa Champions del Napoli

Il match tra Napoli e Bologna si conclude con una rimonta negli ultimi minuti, portando i emiliani alla vittoria per 3-2 al Maradona. Dopo le prime reti di Bernardeschi, Orsolini e Di Lorenzo, il Napoli pareggia con Alisson, ma Rowe sigla il gol decisivo al 90’. La partita si conclude nel recupero, con il Bologna che interrompe una serie di risultati positivi del Napoli e rinvia la corsa alla qualificazione in Champions League.

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Napoli-Bologna 2-3 RETI: 10'pt Bernardeschi, 34'pt Orsolini (rig), 47'pt Di Lorenzo, 3'st Alisson, 46'st Rowe. NAPOLI ( 3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 5.5; Politano 6.5 (39'st Spinazzola sv), Lobotka 6 (31'st Gilmour sv), McTominay 6, Gutierrez 5.5 (42'st Mazzocchi sv); Giovane 6 (31'st Elmas sv), Hojlund 7, Alisson 7.5. In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Vergara, Beukema, Anguissa. Allenatore: Conte 6. BOLOGNA (4-3-3): Pessina 6; Joao Mario 5.5 (19'st Zortea 6), Helland 6.5 (37'st Heggem sv), Lucumì 5.5, Miranda 7; Ferguson 5 (36'st Sohm sv), Freuler 6, Pobega 6 (36'st Moro sv); Orsolini 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Bologna gela il Maradona: Rowe firma il 3-2 al 90' e rinvia la festa Champions del Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna, Rowe gela il Maradona: Champions ancora in bilicoIl Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Leggi anche: Napoli-Bologna 2-3: Rowe beffa Conte al 90?. Niente festa Champions Argomenti più discussi: Napoli, missione Champions rinviata: il Bologna vince 3-2 al 91'; Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna: Rowe gela il Maradona nel recupero; Rowe gela il Maradona allo scadere, Napoli battuto 3-2 dal Bologna: Champions ancora da conquistare; Napoli-Bologna 2-3; Rowe al 91' gela gli azzurri. Per Conte ancora niente qualificazione alla Champions. Rowe gela il Napoli al 91', festa Bologna dopo la rimonta degli azzurri. Per Conte pass Champions rimandato x.com Napoli-Bologna 2-3, Rowe gela il Maradona allo scadere: Champions rimandata per ConteIl Bologna batte 3-2 il Napoli nel posticipo della 36esima giornata di Serie A oggi, lunedì 11 maggio. Al Maradona apre le marcature al 10' Bernardeschi, Orsolini su rigore al 34' raddoppia, i padroni ... adnkronos.com