Il Bologna gela il Maradona | Rowe firma il 3-2 al 90' e rinvia la festa Champions del Napoli

Da feedpress.me 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Napoli e Bologna si conclude con una rimonta negli ultimi minuti, portando i emiliani alla vittoria per 3-2 al Maradona. Dopo le prime reti di Bernardeschi, Orsolini e Di Lorenzo, il Napoli pareggia con Alisson, ma Rowe sigla il gol decisivo al 90’. La partita si conclude nel recupero, con il Bologna che interrompe una serie di risultati positivi del Napoli e rinvia la corsa alla qualificazione in Champions League.

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Napoli-Bologna 2-3 RETI: 10'pt Bernardeschi, 34'pt Orsolini (rig), 47'pt Di Lorenzo, 3'st Alisson, 46'st Rowe. NAPOLI ( 3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 5.5; Politano 6.5 (39'st Spinazzola sv), Lobotka 6 (31'st Gilmour sv), McTominay 6, Gutierrez 5.5 (42'st Mazzocchi sv); Giovane 6 (31'st Elmas sv), Hojlund 7, Alisson 7.5. In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Vergara, Beukema, Anguissa. Allenatore: Conte 6. BOLOGNA (4-3-3): Pessina 6; Joao Mario 5.5 (19'st Zortea 6), Helland 6.5 (37'st Heggem sv), Lucumì 5.5, Miranda 7; Ferguson 5 (36'st Sohm sv), Freuler 6, Pobega 6 (36'st Moro sv); Orsolini 6.🔗 Leggi su Feedpress.me

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