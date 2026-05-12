Contratto scuola 2025-27 primo incontro all’ARAN sulla parte normativa Prossima riunione il 26 maggio

Oggi, 12 maggio, presso l’ARAN si è svolto il primo incontro per il rinnovo del contratto scuola 20252027, concentrato sulla parte normativa. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, che hanno iniziato a discutere i temi relativi alla normativa vigente. La prossima sessione è programmata per il 26 maggio.

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