Contratto scuola 2025-27 primo incontro all’ARAN sulla parte normativa Prossima riunione il 26 maggio

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 12 maggio, presso l’ARAN si è svolto il primo incontro per il rinnovo del contratto scuola 20252027, concentrato sulla parte normativa. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, che hanno iniziato a discutere i temi relativi alla normativa vigente. La prossima sessione è programmata per il 26 maggio.

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Il primo incontro per l’avvio del rinnovo del contratto scuola 20252027 relativo alla parte giuridica si è tenuto oggi, 12 maggio, presso l’ARAN. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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