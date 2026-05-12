È stato firmato all’ARAN il rinnovo del contratto 2022-2024 per l’Area Istruzione e Ricerca, che interessa più di sette regioni. I docenti coinvolti riceveranno aumenti salariali di circa 500 euro. Tuttavia, le cifre aggiuntive sono considerate limitate rispetto alle richieste avanzate dai rappresentanti del settore. La firma del contratto rappresenta un passaggio importante, anche se i benefici economici restano modesti.

È stato firmato all’ARAN il rinnovo del contratto 2022-2024 dell’Area Istruzione e Ricerca che riguarda oltre 7.500 dirigenti scolastici italiani. Le novità economiche sono importanti: aumenti medi fino a 500 euro lordi mensili e arretrati che sfiorano i 6mila euro. Il nuovo contratto introduce inoltre aggiornamenti su ferie, mobilità e permessi. Una notizia che sta facendo molto discutere nel mondo della scuola, soprattutto tra i docenti, reduci da rinnovi contrattuali considerati da molti largamente insufficienti rispetto al lavoro svolto ogni giorno nelle aule italiane. E il punto centrale, forse, è proprio questo: in Italia si continua troppo spesso a considerare l’insegnamento una missione più che un lavoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Contratto DS, aumenti da 500 euro: ai docenti restano le briciole

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