Conferenza stampa Lautaro pre Lazio Inter | Quando Chivu è arrivato c’erano dubbi ma noi lo abbiamo seguito La parola d’ordine nel nostro spogliatoio è vincere

Il capitano dell’Inter ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, evidenziando come all’arrivo di un nuovo elemento nello spogliatoio ci fossero alcuni dubbi, ma che il gruppo abbia deciso di sostenere la scelta. Ha anche ricordato che l’obiettivo principale della squadra è sempre stato vincere. La conferenza stampa si è concentrata sulla sfida contro la Lazio e sulle motivazioni del team nerazzurro.

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