Conferenza stampa Lautaro pre Lazio Inter | Quando Chivu è arrivato c’erano dubbi ma noi lo abbiamo seguito La parola d’ordine nel nostro spogliatoio è vincere
Il capitano dell’Inter ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, evidenziando come all’arrivo di un nuovo elemento nello spogliatoio ci fossero alcuni dubbi, ma che il gruppo abbia deciso di sostenere la scelta. Ha anche ricordato che l’obiettivo principale della squadra è sempre stato vincere. La conferenza stampa si è concentrata sulla sfida contro la Lazio e sulle motivazioni del team nerazzurro.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Lautaro pre Lazio Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della finale di Coppa Italia 202526. La conferenza stampa di Lautaro Martinez alla vigilia di Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: queste le parole del capitano dei nerazzurri (che interverrà in compagnia del proprio allenatore, Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 19:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUALE SARA’ LA CHIAVE DOMANI SERA? – « Sicuramente anche noi ci aspettiamo una partita diversa da quella di sabato. Loro sono molto organizzati tatticamente, sarà una partita molto difficile, hanno tanti giocatori di valore, e c’è un trofeo da alzare.🔗 Leggi su Internews24.com
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