Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter LIVE | le parole del tecnico

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, che si giocherà nel 30° turno di Serie A 202526. Durante la conferenza stampa sono state annunciate le sue dichiarazioni in vista della sfida. La conferenza si è svolta in vista dell'incontro che si terrà domani.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Fiorentina Inter, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» QUOTE FIORENTINA INTER – Scontro testa-coda tra i nerazzurri, che puntano a consolidare il loro primato in classifica, e i viola di Vanoli alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter LIVE: le parole del tecnico Articoli correlati Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter LIVE: le parole del tecnicoCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna LIVE: le parole del tecnico Conferenza stampa Cristian Chivu pre Milan-Inter #Inter Contenuti utili per approfondire Fiorentina Inter Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico; Nerazzurri al lavoro: le immagini dell'allenamento. Inter, interrotto il silenzio stampa: sabato Chivu parlerà in conferenzaL'Inter interrompe il silenzio stampa iniziato dopo il pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta per via di alcune scelte arbitrali che non sono state gradite dal club nerazzurro. firenzeviola.it Fiorentina-Inter, torna a parlare Chivu: fissata la conferenza della vigiliaL'allenatore nerazzurro interrompe il silenzio dopo i fatti dell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta ... msn.com #Bastoni verso il forfait per Fiorentina-Inter: è in dubbio per Italia-Irlanda del Nord calciomercato.com/notizie/baston… x.com Forfait di Bastoni in vista di Fiorentina Inter Quali sono le sue condizioni facebook