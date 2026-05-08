Ospedale Narni-Amelia Sergio Bruschini Forza Italia | Situazione grottesca i cittadini meritano rispetto

L'opposizione locale ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione dell'ospedale della zona, riferendosi a una situazione definita grottesca. Un rappresentante di Forza Italia ha commentato che i cittadini meritano rispetto e ha evidenziato le recenti evoluzioni sulla questione dell'ospedale unico. La discussione si è accesa nelle ultime ore, coinvolgendo diverse forze politiche della zona.

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Sulla questione ospedale unico, anche l'opposizione narnese fa sentire la propria voce. In un comunicato Sergio Burschini (Forza Italia), mostra forte preoccupazione rispetto agli avvenimenti delle ultime ore. "Non accettiamo - spiega -, lezioni né richiami alla responsabilità su un progetto che.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Narni-Amelia, l’Inail chiede “chiarimenti” sul progetto del nuovo ospedaleI sindaci di Narni e Amelia, Lorenzo Lucarelli e Avio Proietti Scorsoni, hanno partecipato giovedì scorso ad un incontro convocato dall’assessore... Importante donazione del Rotary Club Amelia-Narni al reparto di Riabilitazione neuromotoria dell'ospedaleUna importante donazione è stata fatta dal Rotary Club Amelia-Narni all'ospedale di Narni. Panoramica sull’argomento Ospedale Narni-Amelia, stop dell’Inail: scatta vertice tecnico. De Rebotti: «Non una bocciatura»di M.R. Dopo l’ok al progetto esecutivo per l’opera da 84,5 milioni di euro e le tempistiche dettate dall’assessore regionale competente, Francesco De Rebotti, proprio quest’ultimo, nel corso di una r ... umbria24.it Informativa in Assemblea sul percorso per ospedale Narni-AmeliaPrima dell'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace ha chiesto all'assessore Francesco De Rebotti un'informativa rispett ... ansa.it