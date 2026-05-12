Como destinazione Europa | in quale stadio?

Il 10 maggio 2024 il Como 1907 ha raggiunto una promozione storica in Serie A, dopo aver conquistato la promozione due anni prima, nel 2022. Quel giorno, la squadra ha scritto una pagina importante della propria storia, segnando il ritorno nel massimo campionato italiano dopo 21 anni. Da allora, il club ha proseguito il percorso di crescita, consolidando la propria presenza nel calcio professionistico.

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