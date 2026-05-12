Como destinazione Europa | in quale stadio?
Il 10 maggio 2024 il Como 1907 ha raggiunto una promozione storica in Serie A, dopo aver conquistato la promozione due anni prima, nel 2022. Quel giorno, la squadra ha scritto una pagina importante della propria storia, segnando il ritorno nel massimo campionato italiano dopo 21 anni. Da allora, il club ha proseguito il percorso di crescita, consolidando la propria presenza nel calcio professionistico.
Il 10 maggio è una data che resterà per sempre scritta nella storia del Como 1907. Due anni fa, il 10 maggio 2024, i Lariani conquistarono la promozione in Serie A dopo 21 anni, dando così inizio a un nuovo capitolo per un club che da allora ha continuato a crescere. Domenica, 10 maggio 2026, è.🔗 Leggi su Quicomo.it
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??10 mesi fa lo pronosticavo dopo la riconferma di Maximo Perrone (per me il centrocampista più forte e completo che ha il Como). E ieri è arrivata la conferma matematica . E allora... DESTINAZIONE EUROPA! ?? . Dalla Serie A a Como il 10 Maggio 2024, facebook
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