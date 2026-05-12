Un nuovo capitolo si apre nelle indagini sul delitto di Garlasco, con l’avvocato Taccia che ha deciso di parlare dopo un periodo di silenzio. La vicenda coinvolge ancora una volta Andrea Sempio, e le circostanze attorno alla sua figura vengono riviste alla luce delle ultime notizie. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sull’indagine, che continua a tenere sotto osservazione gli sviluppi giudiziari.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continua ad aprire scenari delicati attorno alla figura di Andrea Sempio. Nelle ultime ore il 38enne è arrivato a Roma per sottoporsi a una serie di colloqui con una psicologa, una scelta precisa del team difensivo che punta a costruire una strategia articolata in vista dei prossimi sviluppi giudiziari. Intanto, mentre proseguono le consulenze tecniche e l’analisi delle intercettazioni, emergono nuovi dettagli sulle condizioni in cui starebbe vivendo Sempio negli ultimi mesi. A spiegare il motivo della trasferta nella Capitale è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che in un video ha chiarito come gli incontri con una psicologa, psicoterapeuta e criminologa siano parte integrante della linea difensiva.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Come vive oggi”: Sempio, l’avvocato Taccia rompe il silenzio

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