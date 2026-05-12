Pulire casa può sembrare un’azione semplice, ma ci sono alcune zone che spesso vengono trascurate o sottovalutate. In molti casi, si dimentica di pulire dettagli come le superfici dietro i mobili, le prese elettriche o gli angoli meno visibili. Questi punti nascosti possono accumulare polvere e sporco nel tempo, anche se non sono immediatamente evidenti. Per garantire una pulizia completa, è importante prestare attenzione anche a queste aree meno ovvie.

I punti della casa da non trascurare Anche i più pignoli, però, possono dimenticare alcuni punti nascosti, che sfuggono allo sguardo e all'attenzione, ma che nel tempo raccolgono polvere, germi e batteri. La lavatrice, ad esempio, che non è autopulente. O il materasso, che ha bisogno di una rinfrescata anche se cambiamo le lenzuola con regolarità. E come si fa con i divani non sfoderabili? Ci sono poi tutti quegli oggetti che tocchiamo di continuo, ma che trascuriamo quando facciamo le grandi pulizie: i telecomandi, i computer, la tv, le maniglie e gli interruttori. Sono i dettagli che fanno la differenza: questa lista è il reminder da avere a portata di mano durante la prossima giornata di grandi pulizie.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come pulire casa nel modo giusto: 7 punti nascosti e trascurati

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PULIZIE DI CASA QUOTIDIANE | Clean With Me pt.3

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La mia unica routine è svegliarmi alle 5 AM o poco prima, nutrire i gatti, fare arieggiare, pulire e spruzzare il deodorante davanti alle porte di casa a priori e poi, prepararmi la colazione pre-scrittura o editing. Nel mentre, ispiro la radio di qualcuno. Il resto non e x.com

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