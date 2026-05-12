Come il governo israeliano ha influenzato l’Eurovision Song Contest

Il New York Times ha riferito che il governo israeliano ha finanziato campagne volte a influenzare le votazioni dell’Eurovision Song Contest, mobilitando migliaia di voti in favore di alcuni partecipanti. Sono stati utilizzati metodi di finanziamento e supporto organizzativo per orientare i risultati della competizione musicale internazionale. La notizia si basa su documenti e testimonianze che rivelano le modalità di intervento e la portata delle attività di influenza.

Il New York Times ha raccontato le aggressive campagne finanziate per mobilitare migliaia di voti, che hanno convinto l'EBU a cambiare le regole Da un paio d’anni la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest, il seguito concorso musicale europeo, viene duramente contestata da diversi paesi che la considerano inaccettabile per via dei crimini e delle violenze commesse a Gaza, cinque dei quali quest’anno hanno deciso di non partecipare. E anche i fan della competizione nelle ultime edizioni hanno manifestato visibilmente e rumorosamente la propria contrarietà nei confronti delle cantanti che hanno rappresentato il paese....🔗 Leggi su Ilpost.it

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Meet Noam Bettan! Representing Israel at the Eurovision Song Contest 2026

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