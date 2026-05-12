Come era cara a Chiara l' Italia

Negli anni Ottanta, un articolo pubblicato su una rivista di viaggi affrontava il tema del turismo di massa nelle città d'arte italiane. Si chiedeva come proteggere i centri storici dalle folle di visitatori, che portavano con sé bottiglie, scatole di cibo e bevande, oltre a cartoni di salumi. All’epoca, il fenomeno non era ancora chiamato overtourism, ma già si discuteva delle conseguenze di un afflusso troppo numeroso di turisti.

In un articolo per la rivista Qui Touring del 1985 si chiedeva come arginare il turismo di massa (quando il termine overturism non era ancora stato inventato) e salvare le nostre città d'arte da folle «munite di fiaschi, scatolette, Coca-Cola e grandi cartate di salami». In uno, pubblicato sul quotidiano L'Italia di Milano nel '57, narrava il turista di oggi, che «non è un riflessivo né un contemplativo, ma un uomo incalzato da un ritmo esasperato di vita (vedesse l'uomo del 2026., ndr) e che tende a guardare e fuggir via». Mentre in un pezzo per il Giornale del Popolo di Lugano, del '51, stigmatizzava «l'onda profana di pubblico» che si riversa - erano i giorni di Pasqua - sulle città del centro Italia: «Dopo la visita al Duomo il turista è sfinito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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#Garlasco #Sempio strepitoso intervento di Sarah Viola a #Ore14Sera. cara dottoressa... Marco Poggi...è il fratello di Chiara Poggi? è la domanda che ci stiamo facendo in MOLTISSIMI! x.com

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