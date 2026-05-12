A Palazzo Bellini si è svolto il convegno “Coltiviamo l’Italia”, promosso da Fratelli d’Italia, che ha coinvolto rappresentanti del settore cooperativo, agricolo e della pesca per discutere delle attività e delle sfide affrontate da questi comparti. L’evento ha visto la partecipazione di diversi esponenti del mondo rurale e delle associazioni di categoria, offrendo uno spazio di confronto sulle questioni che riguardano queste filiere.

Si è svolto a Palazzo Bellini il convegno “ Coltiviamo l’Italia ”, promosso da Fratelli d’Italia come momento di confronto dedicato al mondo cooperativo, agricolo e della pesca. All’incontro hanno preso parte il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, il biologo marino Simone Modugno, il consigliere regionale Fdi Fausto Gianella, l’onorevole Marco Cerreto, la coordinatrice del circolo di Comacchio Tiziana Gelli e il candidato sindaco del centrodestra Samuele Bellotti. Nel corso del convegno sono stati affrontati numerosi temi legati al futuro della pesca italiana, della cooperazione e della sovranità alimentare, con particolare attenzione alle difficoltà che il comparto sta vivendo anche sul territorio comacchiese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Coltiviamo l’Italia’ a Palazzo Bellini. Convegno su pesca e agricoltura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il futuro del mare e della pesca, convegno Agripesca ad Ispani su sostenibilità e competitività del settore“La competitività della pesca italiana non può prescindere dalla sostenibilità e dal coinvolgimento dei pescatori nell’assunzione di determinazioni...

Caro carburanti, misure per l'agricoltura e la pescaL'assessore Bond si dice soddisfatto per la proroga al taglio delle accise: «Una boccata d’ossigeno».

Si parla di: ’Coltiviamo l’Italia’ a Palazzo Bellini. Convegno su pesca e agricoltura; Pesca e agricoltura al centro del convegno di Fratelli d’Italia a Palazzo Bellini.